Os fatores que predispõem idosos à morte por Covid-19

Níveis de vitamina D no sangue menores que 40ng/mL, anemia, proteína C-reativa (marcador de inflamação) maior que 80ng/mL e comprometimento pulmonar maior que 50% na tomografia são os principais fatores associados à piora de pacientes com mais de sessenta anos internados com Covid-19. O resultado é de um estudo realizado por pesquisadores do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Publicada na revista científica BMC Geriatrics, a pesquisa teve a participação de 201 pacientes, acompanhados desde o momento da internação. O objetivo era avaliar os desfechos de insuficiência respiratória grave com necessidade de ventilação mecânica e de mortalidade.

Os mais importantes fatores preditivos de morte foram a presença de fibrilação atrial (tipo de arritmia cardíaca), história de câncer e o aumento de uma das principais substâncias inflamatórias relacionadas à Covid-19, a interleucina 6. “Em contrapartida, o estudo demonstrou que níveis maiores que 40 ng/mL de vitamina D estão associados a seis vezes menos chance de o paciente ser intubado”, informa o geriatra Alberto Frisoli Junior, um dos autores da pesquisa.