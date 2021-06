Os dez grupos prioritários mais vacinados contra a Covid-19 no Brasil

A campanha de vacinação segue caminhando a passos lentos no Brasil. Das mais de 110,1 milhões de doses disponíveis, 82,7 milhões foram aplicadas, o equivalente a 75% já injetadas nos braços dos brasileiros. Atualmente, a maioria dos municípios estão finalizando a vacinação de grupos prioritários e iniciando a imunização da população geral.

Dos 29 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, os trabalhadores da área da saúde são os mais vacinados, com mais de 5 milhões de segundas doses aplicadas, seguido pelas pessoas com faixas etárias específicas — de 70 a 74 anos e de 65 a 69 anos. Além deles, pessoas com mais de 80 anos e pessoas de 75 a 79 anos completam os cinco primeiros grupos que mais receberam segundas doses em todo o território nacional. Em relação à primeira dose, o grupo dos portadores de comorbidades, um dos mais recentes, está em segundo lugar, com 8.875.349 aplicações, ficando atrás apenas dos homens e mulheres dos 60 aos 64 anos. Até o momento, 24.078.091 de doses referentes à segunda aplicação foram administradas. Os dados foram atualizados até a última quarta feira, 16.

Confira a seguir a porcentagem de segunda dose aplicada dos 10 maiores grupos prioritários:

Trabalhadores da saúde: 20,9%

Pessoas de 70 a 74 anos: 17,2%

Pessoas de 65 a 69 anos: 15,3%

Pessoas de 80 anos ou mais: 14,2%

Continua após a publicidade

Pessoas de 75 a 79 anos: 12%

Pessoas de 60 a 64 anos: 5,2%

Pessoas com mais de 60 anos institucionalizadas: 1,7%

Indígenas: 1,02%

Trabalhadores da educação de nível básico: 1,01%

Comorbidades: 0,8%

Confira o avanço da vacinação no Brasil: