Os 3 estados que mais avançaram na vacinação na última semana

Nos últimos sete dias, o Brasil aplicou 4,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, 2,8 milhões de injeções foram utilizadas para aplicação da primeira dose. O que significa que 412.518,4 brasileiros foram parcialmente imunizados diariamente entre os dias 22 e 28 de maio.

No entanto, assim como o número de casos e mortes pela doença tem variações de uma região para a outra, o de vacinação também oscila muito. Na última semana, Roraima, Rio de Janeiro e Alagoas a foram os estados que mais avançaram na quantidade de pessoas vacinadas, com aumento superior a 10%. Destes, o Rio de Janeiro lidera a lista, com um incremento de 11,58% no número de pessoas imunizadas com a primeira dose, saindo de 3.028.460 no dia 22 de maio, para 3.379.285 na sexta-feira, 28.

Em seguida está Roraima, que saiu de 78.230 vacinados para 87.276, um aumento de 11,56%, e Alagoas, com aumento de 10,1%, saindo de 599.856 para 660.763 pessoas que receberam ao menos uma dose da vacina contra Covid-19. No outro oposto da lista, os estados que menos progrediram na imunização na última semana são Pará que aumentou em apenas 1% o número de vacinados, Paraná (3%) e Acre (3,9%).

Em números absolutos de doses aplicadas, incluindo primeira e segunda dose, Espírito Santo foi o estado que mais avançou na última semana, com incremento de 13% na quantidade de injeções contra Covid-19 administradas. Em seguida estão Rio de Janeiro (12%) e Rio Grande do Sul (10%). Os que menos aceleraram neste período foram Paraná (2%), Pará (3%) e Santa Catarina e Piauí (ambos com 4%).

Com, em média, 600.000 doses administradas diariamente, o ritmo de vacinação caiu no Brasil na última semana de maneira geral devido à baixa oferta de vacinas. A expectativa é que ele volte a aumentar nas próximas semanas já que o Instituto Butantan e a Fiocruz retomaram sua produção após terem recebido novos lotes de ingrediente farmacêutico ativo (IFA). A previsão do Ministério da Saúde é receber em junho uma quantidade de vacinas 16% maior do que em maio. Na primeira semana do mês já estão previstas 2,3 milhões de doses da Pfizer-BioNTech, além da entrega semanal da Fiocruz, que varia entre 5 e 6 milhões de doses.

Confira o avanço da vacinação no Brasil: