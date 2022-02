Onde Rússia e Ucrânia estão perdendo juntas

Enquanto a tensão aumenta na fronteira entre Rússia e Ucrânia, a pandemia de Covid-19 segue fazendo uma enormidade de vítimas nos dois países. Ao contrário de boa parte do mundo, onde a crise sanitária mostra desaceleração principalmente por causa do avanço da vacinação, Rússia e Ucrânia ostentam taxas muito aquém do adequado para esse momento, quando o mundo completará dois anos da decretação da pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e mais de um ano depois do início das campanhas de imunização.

De acordo com a plataforma Our World in Data, o número de novos casos por dia na Ucrânia oscila entre 30 mil e 40 mil e a taxa da população totalmente vacinada progride muito lentamente, batendo apenas na casa dos 35%. Na Rússia, a média de novos casos diários está em aproximadamente 185 mil e menos da metade dos habitantes encontra-se completamente protegida da Covid-19.

São índices extremamente preocupantes. Para piorar, de acordo com os responsáveis pela plataforma – alimentada com dados da Johns Hopkins University – , a notificação de casos, mortes e de vacinação é muito ruim em ambos os países, o que significa dizer que o total de vítimas é certamente muito maior e o percentual de vacinados, menor.

Abaixo, os dados de vacinação no Brasil.