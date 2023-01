OMS se reúne hoje para avaliar se Covid-19 ainda é uma emergência mundial

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional se reunirá nesta sexta-feira 27 para avaliar e decidir se a Covid-19 ainda é uma emergência mundial. Segundo o diretor diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus., será analisada a atual situação global da doença, que teve alta no número de casos nos últimos meses, após a mudança da política de contenção do vírus na China.

No dia 30 de janeiro de 2020, a entidade declarou emergência pública de importância internacional para o novo coronavírus, e desde então, se reúne a cada três meses para analisar a situação. No fim do ano passado, porém, a organização declarou que esperava encerrar as emergências da Covid-19, mas o crescimento dos casos, as mais de 170 mil mortes nos últimos dois meses no mundo e a baixa cobertura vacinal dos países ainda são motivos de preocupação.

Até o momento, 669 milhões de casos da doença e mais de 67,8 milhões de óbitos em todo o mundo. Dados mais recentes apontam uma média de 236.272 casos e 3.779 mortes nos últimos sete dias.

O Brasil contabiliza mais de 36 milhões de casos e 696.603 mortes desde o início da pandemia, em 2020. Dados do Ministério da Saúde indicam que só em dezembro do ano passado, a Covid-19 deixou 3.938 mortos, com média de 131 por dia. Atualmente, o país é o 21º país do mundo com o maior número de óbitos por milhão de habitantes de acordo com a plataforma Our World in Data.