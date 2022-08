O spray nasal que pode proteger neurônios da doença de Alzheimer

Giro VEJA - quinta, 18 de agosto

A estratégia de Bolsonaro para o Sete de Setembro e a movimentação de empresários bolsonaristas são os destaques do dia

O presidente Jair Bolsonaro vem indicando que não deve discursar durante os atos convocados para o Sete de Setembro. O movimento, antecipado nesta quinta-feira pela jornalista Mônica Bergamo, é parte da trégua com o Judiciário arquitetada pela ala mais moderada da campanha bolsonarista e que foi antecipada pela coluna no início deste mês. É o mesmo plano que levou Bolsonaro a participar na terça-feira da posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE.