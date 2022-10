O ranking para saber se sua saúde é cinco estrelas

Em uma premissa ousada de qualificar o que é ou não melhor para sua saúde por meio de um ranking de cinco estrelas, um novo agrupamento de estudos tenta esclarecer as orientações de saúde – muitas vezes complexas e contraditórias – que ligam certas dietas, comportamentos e condições à determinada doença.

As análises, conduzidas por pesquisadores do Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, foram publicadas na Nature Medicine. Nela, investigou-se a relação entre 180 pares de riscos e consequências à saúde, como tabagismo e câncer de pulmão, dieta pobre em vegetais e diabetes tipo 2, pressão alta e doenças isquêmicas. As descobertas, então, foram elencadas em um ranking de classificação por estrelas. Quanto mais estrelas, mais possível é a relação.

“Houve uma extensa pesquisa sobre as ligações entre vários riscos e resultados de saúde, mas os resultados são muitas vezes muito diferentes entre os estudos”, explicou o Christopher Murray, diretor do IHME e autor principal do estudo. “Um dos objetivos deste novo sistema de classificação por estrelas é esclarecer a confusão e ajudar os consumidores a tomar decisões informadas sobre dieta, exercícios e outras atividades que podem afetar sua saúde a longo prazo”.

Em muitas áreas, o grupo de pesquisa descobriu que a ligação entre um fator de risco e um dano à saúde era mais fraca do que alguns poderiam acreditar. Quase dois terços dos pares de risco-resultado investigados – 112 de 180 – receberam apenas uma ou duas estrelas. Estes incluem pares amplamente divulgados, como dieta rica em carne vermelha não processada e acidente vascular cerebral isquêmico, que recebeu uma estrela.

A análise leva em consideração tanto a magnitude do risco demonstrado pelos estudos até o momento, quanto a consistência dos achados entre esses estudos. Os pesquisadores disseram que as classificações por estrelas são baseadas na interpretação “mais conservadora” das evidências disponíveis, para limitar o impacto do erro ou viés nos dados subjacentes.

Oito pares de risco-resultado receberam uma classificação de cinco estrelas, incluindo tabagismo e câncer de pulmão e pressão alta e doença cardíaca isquêmica. Uma lista das classificações por estrelas, incluindo uma ferramenta de visualização de dados, pode ser encontrada no site do IHME. Baseado no estudo de referência Global Burden of Disease, que completa 30 anos neste ano, avaliações de estrelas adicionais serão acrescentadas em um futuro próximo, assim como as classificações, resultado de pesquisas em constante evolução.