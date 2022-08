O que revelam imagens do monkeypox captadas por cientistas brasileiros

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) registrou em detalhes a estrutura do monkeypox, o vírus causador da varíola dos macacos.

O trabalho foi feito com base na amostra extraída de um paciente com a doença e contribui para o melhor entendimento do vírus, cuja manifestação no surto atual difere das demais verificadas em episódios anteriores de surgimento de casos.

Para obter as imagens, os pesquisadores brasileiros inocularam a amostra nas células de linhagem Vero, modelo utilizado tradicionalmente em ensaios laboratoriais.

O objetivo era conhecer em maior profundidade a estrutura viral e sua forma de replicação dentro das células.

Os cientistas usaram a microscopia eletrônica para obter as imagens. Uma delas mostra o monkeypox infectando o citoplasma, onde se encontra o núcleo, estrutura que guarda o DNA das células.

Pode-se ver que, embora o vírus tenha tamanho reduzido em relação à célula – ele é cerca de 300 vezes menor -, o monkeypox se replica com muita facilidade.

Vacina e medicamento

Na sexta-feira, 26, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a importação e o uso da vacina e do remédio contra a doença, considerada emergência internacional de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde.

