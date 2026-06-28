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Saúde

O peso da principal atitude capaz de prevenir o diabetes

Mudanças de hábito, que passam pela dieta e pela prática de atividade física, têm um efeito absurdamente protetor

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 29 jun 2026, 10h17
DETECÇÃO: Exames de sangue ajudam a cravar presença do diabetes.
Açúcar no sangue: diabetes é influenciado por excesso de gordura corporal (Ilustração: Veja Saúde/VEJA)
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Há uma verdade simples, mas ainda pouco falada e praticada: prevenir o diabetes tipo 2 passa, obrigatoriamente, por controlar o peso e tratar a obesidade com seriedade.

Não se trata de impor culpa. Nem de cobrar força de vontade. Trata-se de enxergar o excesso de peso como uma doença crônica, complexa, progressiva e manejável.

Durante muito tempo, falamos do diabetes quase sempre depois que ele aparecia. Medíamos a glicose, ajustávamos remédios, controlávamos complicações. Tudo isso continua sendo essencial. Mas a medicina moderna nos obriga a dar um passo antes: olhar para a obesidade como uma das principais portas de entrada para o diabetes tipo 2.

Explico: o acúmulo de gordura corporal, especialmente na região abdominal, favorece a chamada resistência à insulina. Em termos simples, é como se o organismo começasse a “ouvir menos” a insulina. O pâncreas tenta compensar produzindo mais. Por um tempo, consegue. Depois, cansa. E a glicose começa a subir. É aí que muitas pessoas descobrem o pré-diabetes ou o diabetes tipo 2.

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A boa notícia é que essa história pode mudar de rumo.

Estudos mostram que perder peso de forma sustentada melhora a ação da insulina, reduz a glicose no sangue, diminui a gordura no fígado e controla a pressão arterial, o colesterol e a inflamação. Em algumas pessoas com diabetes tipo 2 de diagnóstico recente, a perda de peso mais expressiva pode até levar à remissão da doença, ou seja, manter a glicose em níveis adequados sem necessidade de medicamentos por determinado período.

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Quanto maior e mais sustentada a perda de peso, maior tende a ser a chance de benefício metabólico. Pesquisas apontam que é possível ter níveis normais de glicose em cerca de metade dos pacientes com diabetes que perderam entre 20% e 29% do peso corporal, e em quase 80% daqueles que perderam 30% do peso.

Isso não significa que todo mundo precisa perder 30% do peso. Significa que gordura importa. Mesmo reduções menores, como 5%, 10% ou 15%, já podem produzir melhoras importantes na saúde metabólica.

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No Brasil, o desafio é enorme. Dados do Vigitel 2006–2024 indicam que o excesso de peso nas capitais brasileiras subiu de 42,6% em 2006 para 62,6% em 2024.

Assunto sério

Tratar a obesidade não é “emagrecer para caber numa roupa”. É reduzir risco de infarto, AVC, gordura no fígado, apneia do sono, doença renal, alguns tipos de câncer e, claro, diabetes tipo 2. A Federação Mundial de Obesidade e a Federação Internacional de Diabetes destacam que a obesidade responde por cerca de 43% dos casos de diabetes tipo 2 no mundo, podendo chegar a proporções ainda maiores em algumas populações.

Hoje temos mais ferramentas do que no passado. Mudanças no estilo de vida continuam sendo a base: alimentação adequada, exercício físico, fortalecimento muscular e acompanhamento contínuo. Mas também precisamos reconhecer que, para muitos pacientes, isso não basta. Medicamentos modernos para obesidade e, em casos selecionados, cirurgia metabólica, devem integrar o tratamento.

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E o maior erro ainda é olhar a obesidade como assunto estético e o diabetes como destino inevitável. Não são. Obesidade é doença. Diabetes tipo 2 é, em grande parte dos casos, prevenível ou adiável. E quanto antes a intervenção começa, maior a chance de preservar o pâncreas, proteger os vasos e evitar complicações.

Também é preciso mudar a conversa dentro de casa e dentro dos consultórios. Menos julgamento. Mais acolhimento. Menos “feche a boca”. Mais ciência. Menos promessa milagrosa. Mais plano de longo prazo. A velha medicina já nos ensinava que prevenir é melhor do que remediar. A nova medicina apenas acrescentou uma ferramenta poderosa: tratar a obesidade é uma das formas mais eficientes de evitar o diabetes.

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