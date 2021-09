Novos casos de Covid-19 estão em queda no mundo

O número de novos casos de Covid-19 continua diminuindo no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a semana de 12 a 18 de setembro registrou 3,6 milhões de novas infecções, inferior aos quatro milhões relatados na semana anterior. Essa redução marca o primeiro declínio substancial em mais de dois meses, com queda em todas as regiões do mundo. Em sua última atualização sobre a pandemia, divulgada na terça-feira 21, a OMS declarou que houve grandes reduções em duas regiões: uma queda de 22% no Oriente Médio e de 16% no Sudeste Asiático.

De acordo com a agência de saúde da ONU, houve pouco menos de 60 mil mortes na semana passada, um declínio de 7%. A maioria dos relatos de coronavírus foi observada nos Estados Unidos, Índia, Grã-Bretanha, Turquia e Filipinas. Segundo a OMS, deve-se à disseminação da variante Delta, altamente contagiosa e vista em 185 países, tornando-se a cepa predominante do vírus no mundo.

A organização também revisou sua lista de “variantes de interesse”, aquelas que acredita terem potencial para causar grandes surtos. Entre elas estão a Lambda e a Mu, que surgiram na América Latina, mas ainda não causaram epidemias generalizadas.