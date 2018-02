Novo lote de vacinas contra febre amarela chega ao Brasil

A partir desta sexta-feira, 9, um novo lote de vacinas contra febre amarela do laboratório Sanofi-Pasteur começará a ser entregue nas clínicas particulares de todo o Brasil, quase um mês antes do previsto. A importação das doses foi aprovada em caráter de urgência pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) diante do cenário atual da doença no Brasil. O laboratório não informa a quantidade de doses por questões de segurança. São doses da vacina completa – a dose única.

As doses do imunizante “desapareceram”das clínicas particulares há mais de três semanas, quando os casos da doença começaram a aumentar. Apesar de a vacina ser oferecida de graça na rede pública de saúde, muitas pessoas preferiram buscar a vacina na rede particular por causa das filas de espera – havia relatos de mais de quatro horas de fila.

Segundo o laboratório, em 2017 houve um aumento de 300% na disponibilização de doses em comparação com 2016. O preço das doses será estabelecido pelas próprias clínicas, mas antes do desabastecimento oscilava entre 180 reais e 260 reais.

Segundo relatório mais recente do Ministério da Saúde, o Brasil confirmou 353 casos de febre amarela e 98 mortes entre 1º de julho de 2017 e 6 de fevereiro deste ano. Ao todo, foram notificados 1.286 casos suspeitos, sendo que 510 foram descartados e 423 permanecem em investigação. Ainda segundo o Ministério da Saúde, entre julho de 2016 até 6 fevereiro de 2017, foram registrados 509 casos de febre amarela confirmados e 159 óbitos. Não há registro de casos de febre amarela urbana.

No dia 25 de janeiro o governo iniciou a campanha de vacinação com doses fracionadas do imunizante nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Na Bahia, a campanha começará no dia 19 deste mês.