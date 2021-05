Novo lote com 600 mil doses de vacina da Pfizer chega ao Brasil hoje

A Pfizer entrega nesta quarta-feira, 12, um novo lote com 628.290 doses da vacina ComiRNAty, contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a BioNTech. A entrega será realizada às 19h55 no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Esse é o terceiro lote de vacinas da farmacêutica que chega ao país, totalizando, 2,2 milhões de doses.

Até serem despachadas às unidades da federação, as doses ficarão armazenadas a -85ºC em 16 super geladeiras do Centro de Distribuição Logístico do Ministério da Saúde, localizado na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Devido a logística de armazenamento, por enquanto, a disponibilidade deste imunizante está restrita às capitais dos estados.

A chegada dessas doses faz parte do acordo firmado no dia 19 de março, que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021. A previsão do Ministério da Saúde é que até junho sejam entregues 13,5 milhões de vacinas.

Um novo contrato, para a aquisição de mais 100 milhões de doses está na iminência de ser fechado. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o novo contingente de doses chegará a partir de setembro, para quando são esperadas 30 milhões de aplicações. Procurada, a Pfizer não deu mais informações sobre a nova compra anunciada pelo Ministério da Saúde.

Confira o avanço da vacinação contra Covid-19 no Brasil: