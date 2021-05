Novo lote com 600 mil doses de vacina da Pfizer chega ao Brasil hoje

A Pfizer entrega nesta quarta-feira, 5, um novo lote com 628.290 doses da vacina ComiRNAty, contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a BioNTech. A entrega será realizada às 19h55 no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

Essa é a segunda remessa do acordo fechado com o governo brasileiro para o fornecimento de 100 milhões de vacinas ao país até o final deste ano. Na semana passada, foram entregues 1 milhão de doses. Metade delas já foi distribuída aos estados e começaram a ser aplicadas nesta semana. De acordo com o Ministério da Saúde, para o mês de maio, estão previstas 2,5 milhões de doses da vacina da Pfizer.

Versão eficaz contra novas variantes

A empresa de biotecnologia Moderna anunciou nesta quarta-feira, 5, que a dose extra de sua vacina contra Covid-19 é eficaz contra as variantes identificadas no Brasil e na África do Sul. As duas são consideradas cepas de preocupação por serem mais transmissíveis e escaparem da proteção imunológica gerada por infecções prévias e pelas vacinas atuais.

O anúncio é baseado em resultados preliminares de um estudo fase 2 da empresa americana que avalia se uma dose de reforço do imunizante é capaz de aumentar o grau de proteção. Duas estratégias de reforço estão em teste: uma injeção adicional de baixa dose da vacina atual da empresa, e uma injeção adicional de uma nova versão da vacina, personalizada contra a cepa B.1.351 (identificada pela primeira vez na África do Sul).

Como o esquema de imunização desta vacina já prevê a aplicação de duas doses, esse reforço seria uma terceira dose. De acordo com a empresa, ambas foram capazes de estimular altos níveis de anticorpos contra as variantes P.1., identificada em Manaus, e B.1.351. Os resultados são baseados nos níveis de anticorpos duas semanas após a aplicação das doses de reforço. Os participantes continuam a ser acompanhados para analisar a resposta de longo prazo.

Os dados foram submetidos para a plataforma pré-publicação bioRxiv e assim que o estudo for finalizado, será enviado para publicação em revista científica. O estudo também avalia uma terceira estratégia, uma injeção que combina quantidades iguais da vacina atual com a versão personalizada para a variante sul-africana. Mas ainda não há dados sobre essa opção.

“Nossa plataforma de mRNA permite o design rápido de vacinas candidatas que incorporam mutações-chave do vírus, potencialmente permitindo o desenvolvimento mais rápido de futuras vacinas alternativas correspondentes a variantes, caso sejam necessárias. […] Continuaremos a fazer quantas atualizações forem necessárias em nossa vacina contra Covid-19 para controlar a pandemia.”, disse a empresa em comunicado.

No início de março, o Ministério da Saúde anunciou que avançou nas negociações para a compra de vacinas da Moderna. Na época, a pasta informou que o laboratório poderia entregar ao Brasil 13 milhões de doses em 2021, suficiente para imunizar 6,5 milhões de pessoas. No entanto, não foram divulgados mais detalhes sobre possíveis avanços do acordo.

