Nova subvariante do SARS-CoV-2 é identificada em São Paulo

Uma nova subvariante do SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, foi identificada na cidade de São Paulo. Segundo o laboratório Dasa, a amostra foi coletada em uma criança de 3 anos e, após análise genômica e busca na plataforma internacional Gisaid, foi constatado que não há amostras idênticas no mundo.

O laboratório informou que, após análise, encontrou três infecções pelo novo coronavírus com dois recombinantes, quando o vírus tem parte do genoma de uma linhagem e outro pedaço de uma linhagem diferente.

Em duas amostras, o recombinante da variante de preocupação ômicron encontrado foi o XE, identificado no Reino Unido em janeiro deste ano e que já foi detectado em São Paulo pelo Instituto Butantan.

A amostra com a nova linhagem foi coletada no dia 16 de fevereiro deste ano. “A criança e sua família não viajaram para fora do país, portanto a transmissão se deu no país. A criança passa bem. De qualquer forma, até o momento podemos afirmar que a subvariante não causa sintomas diferentes do que a ômicron”, afirmou, em nota, José Eduardo Levi, virologista da Dasa.

De acordo com o laboratório, a subvariante ainda não foi reconhecida como uma nova linhagem recombinante, pois é necessário que ela seja detectada em, ao menos, cinco amostras de pessoas diferentes.