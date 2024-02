Casos de Covid-19 registram crescimento de 140% em São Paulo

Nas duas últimas semanas, os casos positivos de Covid-19 registraram um aumento de 140% em São Paulo. É o que informa a plataforma SP Covid-19 Infotracker, desenvolvida por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) e da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), nesta segunda-feira, 12.

Os hospitais e laboratórios também tiveram crescimento de testes com diagnósticos positivos para a Covid-19, com um índice de 26% em janeiro de 2024, o dobro do número registrado em janeiro de 2023, com 13%. O mais recente Boletim InfoGripe da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), divulgado na última quinta-feira 8, também aponta alta de novos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) associados à Covid-19, principalmente entre crianças, adolescentes e adultos jovens em várias regiões do país.

Vírus ainda circula

Segundo o painel da Secretaria Municipal de Saúde, a média móvel por semana pulou de 168 casos no dia 21 de janeiro para 404, em 4 de fevereiro. A preocupação é que após o Carnaval, a doença avance exponencialmente e tenha um disparo no número de casos como já aconteceu em anos anteriores. O impacto de gravidade, porém, deve ser menor graças à vacinação.

De qualquer forma, apesar do fim da emergência sanitária em 2023, o Ministério da Saúde recomenda que as medidas de proteção para a Covid-19, que incluem uso de máscaras e higienização das mãos, continuem sendo seguidas.

E em especial nesta época de Carnaval, em que é comum a formação de aglomerações, que facilitam a transmissão do vírus, que permanece circulante – atenção maior para a subvariante da ômicron JN.1, detectada pela primeira vez no Brasil em setembro de 2023 e hoje a maior responsável pelos diagnósticos positivos nos Estados Unidos.