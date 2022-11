Mulheres tendem a ser menos ambiciosas no trabalho ao dormir mal

Se as mulheres querem alcançar mais na vida profissional, é melhor uma boa noite de descanso. Um estudo liderado pela Washington State University (WSU) indicou que a qualidade do sono afeta o humor das mulheres e muda a forma como elas se sentem em relação à carreira. Enquanto isso, as aspirações dos homens não foram afetadas pelo mesmo motivo.

A pesquisa contou com a participação de 135 trabalhadores dos Estados Unidos e durou duas semanas. Todos os dias, eles descreviam o quão bem tinham dormido e a qualidade de seu humor atual. Depois, no final do dia, respondiam quão ambiciosos eles se sentiam por mais status e responsabilidade no trabalho.

Tanto homens quanto mulheres relataram boa e má qualidade do sono ao longo do estudo, notavelmente sem diferença de gênero nos relatos. No entanto, as mulheres expressaram maior desmotivação após uma noite de sono ruim.

Os pesquisadores só podem especular por que o impacto do sono no humor afeta as aspirações das mulheres e não as dos homens, mas suspeitam que isso possa ter a ver com diferenças de gênero na regulação emocional, expectativas sociais, bem como as desigualdades no ambiente profissional – ou alguma combinação dessas forças -.

Essas descobertas trazem boas notícias para as mulheres que querem avançar em suas carreiras, disse Leah Sheppard, professora na Carson College of Business da WSU. Por exemplo, elas podem tomar algumas medidas relativamente fáceis para melhorar as aspirações de trabalho, desde praticar meditação para ajudar na regulação do sono e das emoções até colocar melhores limites nas horas de trabalho – e, claro, simplesmente se esforçar para dormir melhor – .

“É importante ser capaz de conectar aspirações a algo que acontece fora do ambiente de trabalho que seja controlável”, disse ela. “Há muitas coisas que qualquer pessoa pode fazer para ter uma noite de sono melhor e regular o humor em geral.”