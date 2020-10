Ministro da Saúde Eduardo Pazuello permanece internado até domingo

31 out 2020, 19h13

O ministro da Saúde Eduardo Pazuello permanecerá internado no hospital DF Star, em Brasília até domingo, 1, quando passará por uma nova avaliação. De acordo com o Ministério da Saúde, Pazuello “encontra-se bem, com quadro de saúde estável, e em processo de hidratação”.

Ele foi internado na noite de sexta-feira, 30, após apresentar um quadro de desidratação, mesmo sintoma que teve logo que descobriu que estava com Covid-19. O ministro também apresentava um leve comprometimento do pulmão, mas segundo informações do boletim médico divulgado neste sábado, 31, “não houve necessidade de medidas de suporte como suplementação de oxigênio”.

Pazuello tem 57 anos e foi diagnosticado com Covid-19 no último dia 21.