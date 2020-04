Ministro da Saúde discute pandemia em videoconferência do G-20

O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, participa neste domingo, 19, de uma videoconferência com países do G-20 para discutir a pandemia do novo coronavírus e, segundo o Ministério da Saúde, “seus impactos na vida das pessoas”. Trata-se da primeira agenda pública de Teich desde sua posse, na quinta-feira, 16, quando substituiu o ex-deputado e ortopedista Luiz Henrique Mandetta.

Com uma política alinhada às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), e, assim, mais afeita aos governadores do que ao Planalto, a gestão de Mandetta foi abreviada após sucessivos desgastes com o presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro se manifestou publicamente a favor da quarentena e contra aglomerações, enquanto o próprio presidente saía às ruas em Brasília e cumprimentava eleitores.

Ainda antes de ser empossado, Nelson Teich falou ter “alinhamento total” com Bolsonaro. Em live ao lado do presidente, no entanto, evitou falar em interrupção imediata do isolamento social, como defende Bolsonaro, e disse que “a gente vai ter que discutir, sim, como é que vai ser a vida das pessoas. Prefiro falar em discussão da vida do que falar em discutir economia e emprego, porque pode dar uma conotação um pouco marcada”.

Em seu pronunciamento na posse de Teich, Jair Bolsonaro repetiu a expressão utilizada na fala após demitir Mandetta, a de que é necessário “abrir o emprego” no país para atenuar o impacto econômico da pandemia.