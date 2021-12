Ministro da Saúde: ConecteSUS deve voltar a funcionar até quarta-feira

De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a plataforma ConecteSUS deve voltar a funcionar até o próximo dia 22. O site contém dados importantes de saúde dos brasileiros, como comprovantes de vacinação contra a Covid-19.

No último dia 10, a plataforma foi derrubada por um ataque hacker e saiu do ar. Segundo o governo, as informações ligadas à vacinação contra o coronavírus foram completamente recuperadas.

O ministério declarou ainda que, nos dias seguintes ao primeiro ataque, o sistema sofreu novas tentativas de invasão. Contudo, segundo Queiroga, o problema parece estar próximo de uma resolução. “A impressão que me foi passada pelos técnicos é que até quarta-feira estaria solucionado”, afirmou o ministro.