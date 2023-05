Ministério da Saúde nega ‘invasão externa’ a sistema de vacinação

Após a divulgação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de uma operação que investiga a suposta inserção de dados falsos sobre a vacinação contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde, a pasta se manifestou e informou que “não há relato de invasão externa ao sistema”. Isso significa que não teriam ocorrido acessos sem cadastro à plataforma.

A operação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 3, quando agentes da Polícia Federal (PF) cumpriram mandados de busca e apreensão da casa do ex-presidente. Na operação “Venire”, a PF apura os crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. Segundo o órgão, a inclusão de informações falsas no sistema com dados do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde ocorreu entre novembro de 2021 e dezembro do ano passado.

“As inserções falsas, que ocorreram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, tiveram como consequência a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a condição de imunizado contra a Covid-19 dos beneficiários. Com isso, tais pessoas puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes imposta pelos poderes públicos (Brasil e Estados Unidos) destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso, a pandemia de Covid-19″, disse, em nota.

O ministério informou que “todas as informações inseridas no sistema de registro de imunizações do SUS (Sistema Único de Saúde) são rastreáveis e feitas mediante cadastro”. A pasta disse ainda que o sistema passa por auditoria regularmente, além de ações de rotina para sua segurança. A pasta afirmou que colabora com as investigações da Polícia Federal.