Ministério da Saúde anuncia ampliação de vacinas para adolescentes

O Ministério da Saúde (MS) anunciou nesta sexta-feira 9, que as vacinas contra meningite e HPV já estão disponíveis para públicos menores. A vacina meningocócica ACWY (conjugada) está disponível para adolescentes não vacinados entre 11 e 14 anos de idade (de forma temporária), e da HPV4 para meninos de 09 a 14 anos de idade. A medida passou a valer desde 30 de agosto.

Meningite

A vacina contra a meningite foi implantada na rotina de vacinação dos adolescentes em 2020, e tem como indicação administrar uma dose ou um reforço, conforme a situação vacinal, para adolescentes de 11 e 12 anos de idade. O imunizante também é usado nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), conforme indicação no manual desses Centros.

A faixa etária em maior risco de adoecimento para a doença meningocócica é a de crianças menores de um ano de idade, informa o órgão. No entanto, os adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis pela manutenção da circulação da doença na comunidade, em decorrência de elevadas taxas de estado de portador do meningococo em nasofaringe.

O MS descobriu que, em crianças menores, a imunidade caia mesmo após pouco tempo da aplicação da vacina, mas os adolescentes apresentavam uma “robusta resposta imune”. Isso levou o Programa Nacional de Imunizações (PNI) a incluir no Calendário Nacional de Imunizações a administração de doses de reforço com as vacinas meningocócicas conjugadas na adolescência para garantir a proteção nessa fase da vida.

Entretanto, a vacina só será disponibilizada temporariamente, até junho de 2023.

HPV

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 630 milhões de homens e mulheres estão infectados pelo HPV (Papilomavírus humano) no mundo. Para o Brasil, estima-se que haja, aproximadamente, 9 a 10 milhões de infectados por este vírus e que, a cada ano, surjam 700 mil novos casos da infecção. Cerca de 105 milhões de pessoas são positivas para o HPV 16 ou 18 no mundo. É a mais frequente infecção sexualmente transmissível (IST).

A vacina que protege contra o Papilomavírus Humano (HPV) foi incorporada de forma escalonada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em 2014 e atualmente é aplicada em adolescentes do sexo feminino, entre 9 e 14 anos de idade, e do sexo masculino entre 11 e 14 anos de idade, além de grupos com condições clínicas especiais até os 45 anos (vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos).

O MS, porém, alerta que os dados de cobertura vacinal para a doença são “preocupantes”, especialmente os referentes a segunda dose e no sexo masculino. Procurando combater esse problema, amplia-se a faixa etária dessa vacinação para os meninos, com a inclusão da faixa de 09 e 10 anos de idade, dando continuidade à oferta gradativa desse imunobiológico, proposta em 2014, e igualando a recomendação já em curso para as mulheres na faixa etária de 09 a 14 anos.

Qualquer pessoa que busca tomar qualquer um dos imunizantes, pode procurar um posto de saúde do SUS e receber a dose, de forma gratuita.