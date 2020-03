Coronavírus: Ministério da Saúde adotará cloroquina para casos graves

Como antecipou VEJA, o Ministério da Saúde autorizou o uso de cloroquina no tratamento de casos graves de infecção pelo novo coronavírus. A informação foi um dos assuntos mais comentados na coletiva de imprensa comandada pela pasta nesta quarta-feira, 25.

Segundo o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da pasta, Denizar Vianna Araújo, será apresentado um protocolo de 5 dias para a utilização do medicamento em pacientes graves de Covid-19.

LEIA TAMBÉM

+ Teste de coronavírus: quem deve fazer e como é o exame?

Continua após a publicidade

Araújo afirmou que o uso do medicamento não é recomendado para casos leves da doença, tratados fora do ambiente hospitalar, citando efeitos colaterais. Agora testada no combate ao coronavírus, a cloroquina costuma tratar doenças como malária e lúpus.

ASSINE VEJA Clique e Assine

A decisão do uso (ou não) do medicamento ficará nas mãos do médico responsável pelo tratamento individual de cada paciente, informou o Ministro da pasta Henrique Mandetta.

(com Reuters)