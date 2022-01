Médicos descartam necessidade de cirurgia em Jair Bolsonaro

Os médicos que atendem o presidente Jair Bolsonaro informaram que a suboclusão intestinal do governante se desfez e que, por isso, não será necessária a realização de cirurgia. De acordo com boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira, 4, “a evolução do paciente clínica e laboratorialmente segue satisfatória”. Hoje será iniciada dieta líquida e ainda não há previsão de alta.

Bolsonaro está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde a madrugada da segunda-feira, 3. Ele sentiu dores abdominais logo após o almoço, no domingo, 2, em Santa Catarina, onde estava com a família passando férias de fim de ano.

O presidente tem apresentado oclusões intestinais desde que foi submetido à cirurgia após sofrer uma facada, durante a campanha eleitoral, em setembro de 2018. Trata-se de uma complicação relativamente comum em pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos do gênero.

Desta vez, o presidente apresentava uma obstrução branda do fluxo de alimentos pelo intestino. O tratamento em geral é clínico, como está sendo adotado no caso dele.

A abordagem consiste em deixar que o intestino descanse. Uma sonda intranasal é colocada para retirar o conteúdo do estômago, a alimentação é suspensa e o corpo recebe hidratação intravenosa.

Além disso, o paciente deve realizar curtas caminhadas para estimular o movimento intestinal.