Médicos anunciam novo caso de “cura” da Aids

Médicos americanos anunciaram mais um paciente que se mantém sem qualquer traço de HIV, vírus da Aids, dentro do organismo mesmo sem tomar os medicamentos retrovirais. O homem, de 66 anos, foi tratado no serviço de saúde de Duarte, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é a pessoa mais velha e o quarto no mundo a apresentar a condição.

Embora a notícia tenha sido anunciada como o quarto caso de cura de Aids, o termo mais adequado para descrever o estado atual do paciente é o de que ele está em “remissão sustentada do HIV sem antiretrovirais”. A cautela no uso da palavra “cura” é importante. O termo só pode ser aplicado quando houver tempo e recursos de pesquisas suficientes para comprovar a eliminação total da presença do vírus no organismo. O paciente americano está somente há dezessete meses com carga viral indetectável.

A estratégia usada com ele foi a mesma adotada nos outros três indivíduos em situação semelhante. Todos foram submetidos a um transplante de medula (órgão que produz as células sanguíneas) porque, além da Aids, desenvolveram tumores hematológicos como leucemia e linfoma. Os doadores apresentavam uma mutação genética que os torna resistentes à infecção pelo HIV. Uma vez infundidas as novas células, que não permitem a entrada do vírus nas células, o organismo do receptor fica igualmente resistente à replicação viral.

A técnica não pode ser aplicada em larga escala. Além do alto custo, também impõe riscos importantes. Entre eles, graves consequências que podem decorrer da suspensão dos antirretrovirais.