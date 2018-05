Medicação inédita para prevenção de enxaqueca é aprovada nos EUA

No entanto, para terem acesso a esse medicamento, os pacientes terão que desembolsar cerca de 6.900 dólares (cerca de 25.700 reais na cotação atual do dólar) por ano.

Segundo especialistas, a CGRP está presente em todas as pessoas, mas em pacientes com enxaqueca ela é aumentada. Por isso, o objetivo da nova medicação é atuar na diminuição da molécula. “Esse novo medicamento treme o chão sob os nossos pés. Ele vai mudar a forma como tratamos a enxaqueca”, disse Stewart J. Tepper, pesquisador da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, ao jornal americano The New York Times.

A novidade dessa medicação está no fato de ela agir diretamente sobre a CGRP (proteína relacionada ao gene da calcitocina, em tradução livre), molécula que atua no desencadeamento das dores. De acordo com um estudo de revisão publicado na revista Physiological Review em 2014, a CGRP tem função vasodilatadora, ou seja, ela aumenta o diâmetro dos vasos sanguíneos, outro mecanismo relacionado à enxaqueca. Associado a outras substâncias químicas, essa dilatação dispara o circuito de dor envolvido na enxaqueca.

Produzido pela Amgen e pela Novartis, o novo medicamento deve ser disponibilizado nos Estados Unidos a partir da semana que vem. Ainda não há previsão de aprovação no Brasil. As farmacêuticas Lilly, Teva e Alder têm medicamentos semelhantes nos estágios finais de estudo ou esperam aprovação do FDA.

A eficácia e a segurança do medicamento foram avaliadas em estudos clínicos com pacientes que sofriam de enxaqueca crônica, definida por quinze episódios por mês, por no mínimo três meses, e episódica, que apresentava entre quatro e catorze crises mensais. Em termos de segurança, o erenumabe apresentou os mesmos efeitos colaterais do placebo: dor no local de aplicação e problemas do trato respiratório superior.

Em relação à eficácia, metade dos pacientes com enxaqueca episódica reduziu em pelo menos 50% o número de dias de dor ao mês. Já nos pacientes com a condição crônica, 41% reduziram as crises mensais pela metade.

Enxaqueca

A enxaqueca não é apenas uma dor de cabeça. Além do latejamento, que pode durar horas ou dias, o problema geralmente é acompanhado de sintomas incapacitantes, como náusea e vômito, dificuldade para falar e aversão à luz e ao ruído. Por isso, ela está entre as dez principais causas de incapacidade no mundo.

É a terceira doença mais comum, afetando uma em cada sete pessoas. Estima-se que cerca de 2% da população mundial sofra com a forma crônica do problema.