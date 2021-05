Matéria-prima para reiniciar produção da CoronaVac chega nesta terça

Está prevista para esta terça-feira 25 a chegada de um novo lote com 3.000 litros de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para reiniciar a produção da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 fabricada pelo Instituto Butantan. A quantidade é suficiente para produção de 5 milhões de doses.

De acordo com o Instituto Butantan, em publicação no Twitter, a entrega da matéria-prima foi antecipada em um dia, de quarta-feira 26, para amanhã. A fabricação de novas doses está paralisada desde o dia 12 de maio, devido à falta de insumos. No dia 17 de maio, o governador de São Paulo, João Doria, disse que a China havia liberado o envio de 4.000 litros de IFA, suficientes para a produção de 7 milhões de doses. No entanto, alguns dias depois, houve redução da quantidade que seria enviada.

A última entrega de vacinas do Butantan ao Ministério da Saúde foi realizada no dia 14 de maio, quando foram disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunização (PNI) 1,1 milhão de doses. Para o mês de junho, o Ministério da Saúde prevê o recebimento de 6 milhões de doses da CoronaVac.