Matéria-prima para 12 milhões de doses da vacina de Oxford chega amanhã

O Ministério da Saúde confirmou que chega no sábado, 22, o novo lote de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para a produção de 12 milhões de doses da vacina contra Covid-19 de Oxford-AstraZeneca. De acordo com a pasta, a previsão inicial era que esta quantidade de IFA fosse dividida em duas entregas, nos dias 22 e 29 de maio. Mas a segunda entrega foi antecipada e o volume total de matéria-prima chegará ao país amanhã.

Nesta semana, a Fiocruz, responsável pela produção da vacina no Brasil, paralisou a produção até a chegada do novo lote de IFA. De acordo com a fundação, a interrupção não tem impacto nas entregas planejadas para o mês de maio. A matéria-prima que chega amanhã será utilizada para a produção das doses previstas para junho.

Nesta sexta-feira, 21, a Fiocruz enviou ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) 6,1 milhões de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca. O carregamento chega no sábado, 22, ao centro de distribuição do Ministério da Saúde.