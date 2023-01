Low carb ou low fat? Descubra qual dieta é melhor para a diabetes

Um estudo com mais de 100 pessoas com diabetes tipo 2 descobriu que uma dieta sem restrição de calorias, com baixo teor de carboidratos e alto teor de gordura ajudou os pacientes a obter perda de peso e controle da glicose ao longo de seis meses, em comparação com uma dieta rica em carboidratos e pouca gordura.

Mais de 480 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela doença e metade delas também tem doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD), que pode progredir para cirrose e prejudicar a função do fígado. Estudos anteriores sugerem que a perda de peso melhora o controle da diabetes e da NAFLD. Outros apontaram que a restrição da ingestão de carboidratos melhora o controle dos níveis de açúcar no sangue.

No novo trabalho da University of Southern Denmark, os pesquisadores separaram os voluntários em dois grupos: para uma dieta low carb e high fat ou uma dieta high carb e low fat por seis meses, comendo o número de calorias igual ao seu gasto de energia.

Os autores descobriram que as pessoas com a dieta baixa em carboidratos perderam 3,8 kg a mais de peso, diminuíram a gordura corporal e reduziram a circunferência da cintura, em comparação com aqueles no grupo com baixo teor de gordura. Ambos os grupos apresentaram maior lipoproteína de alta densidade, chamada de “colesterol bom”, e triglicerídeos mais baixos em seis meses.

No entanto, as mudanças não foram sustentadas três meses após a intervenção, sugerindo a necessidade de mudanças dietéticas de longo prazo para manter benefícios significativos à saúde. Os resultados foram publicados no Annals of Internal Medicine.