Lote com mais 936 mil doses da vacina da Pfizer chega em SP

Mais um lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 chegou ao Brasil neste domingo, 27, no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

Foram entregues 936 mil doses apenas nesta leva. Somados, os lotes recebidos da farmacêutica pelo Ministério da Saúde nesta última semana correspondem a 2,4 milhões de imunizantes.

Na terça-feira, foram 529 mil doses entregues e, na quinta, outras 936 mil.

Até a atualização mais recente, o Ministério da Saúde já havia distribuído mais de 10,6 milhões de unidades da Pfizer para os estados e o Distrito Federal.

A previsão, segunda a pasta, é de que o novo lote siga para as unidades da federação nos próximos dias.

As doses fazem parte do contrato do Ministério da Saúde com a farmacêutica, que prevê a entrega de 100 milhões de doses até setembro.

Outras 100 milhões de doses, fruto de uma segunda negociação, estão previstas para serem entregues entre setembro e dezembro, totalizando 200 milhões de doses da Pfizer apenas em 2021.