Jovem vietnamita é condenado à prisão por transmitir vírus da Covid-19

No começo de julho, Le Van Tri viajou de moto de Ho Chi Minh para sua província natal, Ca Mau, ainda mais ao sul do país. Ao chegar à cidade, Tri mentiu na sua declaração de saúde, omitindo a viagem que havia feito, e também desrespeitou as regras de isolamento. Na ocasião, todo viajante que chegava à província deveria se manter isolado durante 21 dias. Le Van Tri testou positivo e transmitiu o vírus a 8 familiares.