É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Saúde

Insônia: remédio que promete risco menor de dependência chega ao Brasil; saiba preço

Segundo farmacêutica, Dayvigo promove transição para o sono mais próxima do natural

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 18h00 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h26
Insônia crônica: um problema que atinge 15% da população no mundo
No Brasil, segundo inquérito do Ministério da Saúde, três em cada dez brasileiros (31,7%) têm sintomas de insônia (Pormezz/iStock)
Continua após publicidade
Insônia: remédio que promete risco menor de dependência chega ao Brasil; saiba preço Priorizar nos meus resultados Google

Um novo medicamento para o tratamento de insônia que se apresenta como uma opção “sem evidências de risco de dependência” deve chegar ao mercado brasileiro ainda neste semestre. Trata-se do lemborexante, de nome comercial Dayvigo, que tem um mecanismo de ação focado em promover a transição para o sono de forma mais parecida com o padrão natural.

O medicamento foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril do ano passado. Em estudos de fase 3, demonstrou ser eficaz em pacientes com dificuldades de adormecer e manter o sono não só em relatos, mas em exames de polissonografia.

“O novo medicamento consiste em uma opção a ser disponibilizada para a insônia, uma condição que afeta a qualidade vida e predispõe a comorbidades físicas e mentais, que se mostrou eficaz tanto para o início quanto para a manutenção do sono”, disse, em informe sobre o registro, a Anvisa.

Siga

A vinda do remédio para o Brasil é resultado de uma parceria entre a companhia japonesa Eisai Laboratórios, detentora do registro, e a brasileira Eurofarma, que será responsável pela distribuição e venda no país. O preço de lançamento será de, aproximadamente, R$ 200.

Continua após a publicidade

No Brasil, segundo a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde, três em cada dez brasileiros (31,7%) têm sintomas de insônia.

Como o remédio funciona

Descoberto pela Eisai, o lemborexante é uma molécula que inibe a orexina, neurotransmissor ligado ao estado de alerta e vigília. Ao se ligar aos seus receptores, ajuda a dormir e a manter o sono durante a noite.

Em um estudo que comparou intervenções com medicamentos em adultos com insônia, publicado no periódico The Lancet em 2022, o lemborexante entrou para o grupo de remédios que demonstrou benefícios em tratamentos prolongados, como períodos acima de três meses.

Continua após a publicidade

“Estudos realizados com adultos e idosos também demonstraram que o lemborexante não está associado a efeitos residuais matinais clinicamente relevantes, como redução da estabilidade postural ao despertar ou prejuízo da capacidade de dirigir pela manhã. Adicionalmente, o medicamento não compromete a capacidade de despertar em resposta a estímulos sonoros”, disse, em nota, a Eurofarma.

Um ponto destacado no anúncio da chegada da medicação é o fato de que ela não desencadeou sintomas de abstinência quando o tratamento foi interrompido. Isso acaba sendo um diferencial em relação aos tratamentos disponíveis atualmente.

Continua após a publicidade

O zolpidem, por exemplo, tem sido associado a episódios de dependência desde a pandemia de covid-19, principalmente com o uso indiscriminado, sem contar as alucinações e comportamentos que fogem do padrão dos pacientes, como compras não planejadas.

Normalmente, a recomendação médica é de que ele não seja administrado por mais do que quatro semanas e, desde 2024, o zolpidem entrou para a categoria de remédios de tarja preta.

Continua após a publicidade

Riscos da insônia

Conviver com insônia não impacta apenas as noites. Durante o dia, é mais difícil se concentrar, o humor muda, o rendimento cai e, em longo prazo, condições como depressão, ansiedade e até problemas cardiovasculares podem aparecer. A privação de sono aumenta ainda o risco de acidentes de carro ou no local de trabalho.

Dormir pouco, ou seja, menos de sete horas por noite, também está relacionado com ganho de peso e quadros de obesidade.

Segundo um estudo publicado neste ano, a restrição de uma hora e meia de sono por noite em um período de um mês e meio já pode levar ao aumento de quase meio quilo, maior circunferência da cintura e mais volume corporal.

Publicidade
TAGS:
Insônia
Medicamentos
Sono
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).