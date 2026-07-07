🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Saúde

Quanto tempo de redução do sono por noite já leva ao ganho de peso? Estudo revela

Análise mostrou impactos de privação de sono por noite em 95 adultos com risco cardiometabólico elevado; sedentarismo aumentou

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 13h40 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h16
insônia
Recomendação para adultos é dormir sete a nove horas por noite (Martin Dimitrov/Getty Images)
Continua após publicidade
Quanto tempo de redução do sono por noite já leva ao ganho de peso? Estudo revela Priorize VEJA no Google

Já é um consenso que dormir mal está associado ao ganho de peso e à obesidade, mas pesquisadores resolveram investigar quanto uma pessoa poderia engordar com a restrição de sono de uma hora e meia por noite em um período de apenas seis semanas, ou seja, cerca de um mês e meio. O resultado foi aumento de quase meio quilo, maior circunferência da cintura e volume corporal, além de incremento no tempo sedentário, indicando a importância de uma boa noite de sono.

O estudo, publicado no periódico Annals of Internal Medicine nesta terça-feira, 7, avaliou 95 pessoas com mais de 20 anos, com risco cardiometabólico elevado e que costumavam dormir sete horas ou mais por noite, o tempo que costuma ser recomendado por médicos e entidades que estudam o sono.

O objetivo era compreender os efeitos de uma privação crônica de sono, mesmo que leve, no ganho de peso a partir dos dados de dois ensaios clínicos que foram cruzados. O tempo de restrição estabelecido seguiu um padrão seguido por 30% dos adultos.

Siga

Primeiro, os participantes dormiram de forma habitual por seis semanas. Nas seis semanas seguintes, houve o atraso na hora de dormir de noventa minutos.

Continua após a publicidade

Para verificar os impactos, os pesquisadores da Centro Médico Irving da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, avaliaram as informações de exames de ressonância magnética para verificar a adiposidade e  fizeram a avaliação do peso corporal, circunferência da cintura e comportamentos dos voluntários.

“Nosso estudo mostra que dormir o suficiente pode ajudar a reduzir o risco de ganho de peso e doenças relacionadas à obesidade, como doenças cardíacas e diabetes”, afirmou, em comunicado, Marie-Pierre St-Onge, professora de medicina nutricional no Departamento de Medicina e no Instituto de Nutrição Humana da Universidade Columbia, que liderou o estudo.

Continua após a publicidade

Ganho de peso

Na comparação com o período em que os participantes dormiram normalmente, houve um aumento de 450 gramas no peso corporal e de 0,52 centímetros na circunferência da cintura. Em relação ao tempo de sedentarismo, o crescimento foi de pouco mais de 17 minutos, mas chegou a 30 minutos em mulheres na pós-menopausa e homens.

“Embora o ganho de peso de meio quilo observado com uma redução moderada do sono não seja significativo, é importante lembrar que isso ocorre em apenas seis semanas”, disse Faris Zuraikat, professor assistente de medicina nutricional no mesmo departamento.

Uma das limitações do estudo apontadas pelos pesquisadores foi o fato de que a duração da intervenção pode ser considerada curta “para identificar alterações na composição corporal”.

Continua após a publicidade

Mesmo assim, indica um caminho para orientar pacientes com condições cardíacas e metabólicas, caso da obesidade e diabetes. “Programas de controle de peso e prevenção de doenças cardiometabólicas devem considerar a incorporação de estratégias de sono para promover a assistência ao sono”, sugeriram.

Quanto tempo dormir por noite

A privação de sono leva a um conjunto de problemas de saúde, como ansiedade, depressão, obesidade, doenças cardiovasculares e elevação do risco de acidentes em função da queda da concentração.

Em 2022, a Associação Americana do Coração (AHA, na sigla em inglês) incluiu o sono na lista Life’s Essential 8, que contempla os oito elementos essenciais para a saúde cardiovascular.

Continua após a publicidade

Segundo a entidade, o ideal é que adultos durmam entre sete e nove horas por noite.

Publicidade
TAGS:
Cardiologia
doenças cardíacas
Insônia
Obesidade
Saúde
Sono
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).