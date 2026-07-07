Quanto tempo de redução do sono por noite já leva ao ganho de peso? Estudo revela

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Um estudo recente mostra que dormir apenas 1h30 a menos por noite, durante seis semanas, pode resultar em um ganho de quase meio quilo e aumento da cintura. A pesquisa reforça a importância do sono adequado para o controle de peso e saúde cardiometabólica.

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Já é um consenso que dormir mal está associado ao ganho de peso e à obesidade, mas pesquisadores resolveram investigar quanto uma pessoa poderia engordar com a restrição de sono de uma hora e meia por noite em um período de apenas seis semanas, ou seja, cerca de um mês e meio. O resultado foi aumento de quase meio quilo, maior circunferência da cintura e volume corporal, além de incremento no tempo sedentário, indicando a importância de uma boa noite de sono.

O estudo, publicado no periódico Annals of Internal Medicine nesta terça-feira, 7, avaliou 95 pessoas com mais de 20 anos, com risco cardiometabólico elevado e que costumavam dormir sete horas ou mais por noite, o tempo que costuma ser recomendado por médicos e entidades que estudam o sono.

O objetivo era compreender os efeitos de uma privação crônica de sono, mesmo que leve, no ganho de peso a partir dos dados de dois ensaios clínicos que foram cruzados. O tempo de restrição estabelecido seguiu um padrão seguido por 30% dos adultos.

Primeiro, os participantes dormiram de forma habitual por seis semanas. Nas seis semanas seguintes, houve o atraso na hora de dormir de noventa minutos.

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Para verificar os impactos, os pesquisadores da Centro Médico Irving da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, avaliaram as informações de exames de ressonância magnética para verificar a adiposidade e fizeram a avaliação do peso corporal, circunferência da cintura e comportamentos dos voluntários.

“Nosso estudo mostra que dormir o suficiente pode ajudar a reduzir o risco de ganho de peso e doenças relacionadas à obesidade, como doenças cardíacas e diabetes”, afirmou, em comunicado, Marie-Pierre St-Onge, professora de medicina nutricional no Departamento de Medicina e no Instituto de Nutrição Humana da Universidade Columbia, que liderou o estudo.

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Ganho de peso

Na comparação com o período em que os participantes dormiram normalmente, houve um aumento de 450 gramas no peso corporal e de 0,52 centímetros na circunferência da cintura. Em relação ao tempo de sedentarismo, o crescimento foi de pouco mais de 17 minutos, mas chegou a 30 minutos em mulheres na pós-menopausa e homens.

“Embora o ganho de peso de meio quilo observado com uma redução moderada do sono não seja significativo, é importante lembrar que isso ocorre em apenas seis semanas”, disse Faris Zuraikat, professor assistente de medicina nutricional no mesmo departamento.

Uma das limitações do estudo apontadas pelos pesquisadores foi o fato de que a duração da intervenção pode ser considerada curta “para identificar alterações na composição corporal”.

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Mesmo assim, indica um caminho para orientar pacientes com condições cardíacas e metabólicas, caso da obesidade e diabetes. “Programas de controle de peso e prevenção de doenças cardiometabólicas devem considerar a incorporação de estratégias de sono para promover a assistência ao sono”, sugeriram.

Quanto tempo dormir por noite

A privação de sono leva a um conjunto de problemas de saúde, como ansiedade, depressão, obesidade, doenças cardiovasculares e elevação do risco de acidentes em função da queda da concentração.

Em 2022, a Associação Americana do Coração (AHA, na sigla em inglês) incluiu o sono na lista Life’s Essential 8, que contempla os oito elementos essenciais para a saúde cardiovascular.

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Segundo a entidade, o ideal é que adultos durmam entre sete e nove horas por noite.