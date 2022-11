Inglaterra quer impedir novos casos de HIV até 2030

O National Health Service da Inglaterra, sistema público de saúde, acredita que prevenirá todos os novos casos de HIV até 2030 após assinar uma série de acordos para garantir que novos medicamentos estejam disponíveis em todo território para acabar com as disparidades regionais.

Portadores de HIV têm acesso a formas injetáveis ​​de cabotegravir e rilpivirina na Inglaterra, e aqueles com infecções resistentes aos medicamentos poderão receber fostemsavir, após sua aprovação ainda nesse ano. Os novos tratamentos deverão ser indicados a cerca de 148 mil pessoas.

O cabotegravir, que é sempre usado em combinação com a rilpivirina, foi aprovado para uso em janeiro e só precisa ser injetado a cada dois meses, ao contrário das pílulas que precisam ser tomadas todos os dias e podem perder a eficácia permanentemente se as doses forem perdidas. A eficácia desses medicamentos para o HIV significará risco zero de que qualquer pessoa em tratamento consistente possa transmitir o HIV, segundo o serviço de saúde inglês, fazendo-o o primeiro sistema de saúde do mundo a atingir zero novos casos do vírus.

“Agora temos uma chance genuína de parar novas infecções por HIV, graças aos esforços incomparáveis ​​da equipe do NHS e nossa capacidade de colocar medicamentos eficazes disponíveisr”, disse Stephen Powis, diretor médico nacional do NHS England.