Graacc lança cartilha gratuita com orientações sobre o câncer infantil

O Graacc lançou uma cartilha para ajudar os pais a detectar sintomas iniciais do câncer infantil bem como suas chances de cura. A publicação, gratuita e digital, pode ser acessada por meio do site da entidade.

O lançamento é uma das ações para o Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantojuvenil, que é celebrado em 23 de novembro. A data foi formalizada para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença, que pode ter sintomas que confundem-se com complicações corriqueiras da infância. Eis alguns sinais de alerta: anemia, manchas roxas, nódulos, aumento de volume nas pernas, coxas e barriga e dor de cabeça que persistem por dias.

A detecção precoce da doença é um fator determinante para aumentar as chances de cura. “Não esperem para levar a criança ao médico, principalmente quando qualquer um desses sinais persistam por mais de uma semana”, orientou a diretora clínica do hospital do Graac, Monica Cypriano, em documento enviado à imprensa.

De acordo com a organização, estima-se que a doença chegue a 8.460 novos diagnósticos a cada ano no Brasil até 2022. O tipo de câncer com maior detecção entre os pequenos é a leucemia, com 25% de todas as ocorrências. A entidade também conta com uma cartilha sobre este câncer específico, disponível no endereço virtual do Graacc.