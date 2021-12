Governo informa que ConecteSUS só volta a funcionar na semana que vem

O Ministério da Saúde informou neste sábado, 11, que o portal e o aplicativo ConecteSUS devem voltar a funcionar somente na próxima semana. As ferramentas estão há mais de trinta horas fora do ar, sem permitir, portanto, o acesso dos usuários que desejam obter o comprovante de vacinação. Em nota, a pasta afirmou que “está atuando com a máxima agilidade para restabelecer os sistemas comprometidos com o ataque causado na madrugada desta sexta.” Ainda segundo o Ministério, vários sistemas já foram restabelecidos.

O ataque aconteceu na madrugada da sexta-feira, 10, e tirou do ar os sistemas e-SUS Notifica (registra casos de Covid-19), Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (PNI), ConecteSUS e emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira de Vacinação Digital. O episódio está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Gabinete de Segurança Institucional.

Por conta do apagão, o Ministério da Saúde suspendeu a entrada em vigor da portaria 661, que institui restrições para viajantes brasileiros e estrangeiros que chegam ao Brasil. Inicialmente, ela estava prevista para começar a valer hoje, sábado, 11. No entanto, passará a vigorar a partir do sábado,18. Até lá, serão exigidas somente a realização de testes RT-PCR 72 horas antes do embarque e de antígeno 24 horas antes. A exigência de apresentação do comprovante de vacinação e de cinco dias de quarentena está suspensa.

Saiba como emitir o certificado por outros meios

Quem precisa do comprovante pode acessar plataformas estaduais e municipais que contêm as informações, disponíveis em locais como São Paulo, Ceará, Curitiba e Recife.

Os sites e aplicativos desenvolvidos pelos estados e municípios funcionam como “passaporte da vacina” para eventos, shows, bares e restaurantes, mas também permitem acessar a situação vacinal contra a Covid-19. Veja abaixo lista com opções.

Aplicativos que emitem certificado de vacinação:

VaciVida – São Paulo

esaudeSP – Cidade de São Paulo

Saúde Já – Curitiba

Carteira de Vacinação Digital – Salvador

Conecta Recife

Ceará App