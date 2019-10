Governador Ronaldo Caiado é transferido para hospital de São Paulo

O cateterismo realizado no governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) na tarde desta quarta-feira, dia 9, comprovou uma obstrução de cerca de 70% na artéria descendente anterior, uma ramificação da artéria coronária.

O procedimento foi feito no Hospital do Coração, em Goiânia.

O político está sendo transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde deverá passar por uma angioplastia (colocação de stent). A médica responsável pelo caso é Ludhmila Hajjar, professora do departamento de cardiopneumologia do Instituto do Coração (InCor) e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Caiado já tinha uma placa obstruindo parcialmente essa artéria (cerca de 60%). O tratamento era feito com estatinas.