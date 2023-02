Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas testa positivo para Covid-19

Neste domingo, 12, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi diagnosticado com Covid-19. Ele comunicou via Twitter que testou positivo e está sendo acompanhado pelo médico infectologista Esper Kallás, presidente do Instituto Butantan. “Tenho sintomas leves e seguirei despachando normalmente da ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, cumprindo todos os protocolos de segurança”, escreveu.

O governo do estado de São Paulo informou que Tarcísio tem sintomas leves e está se sentindo bem. “O governador vai seguir despachando em home office, cumprindo todos os protocolos para garantir a segurança de sua equipe”.

Tarcísio está vacinado e defendeu a vacinação quando era pré-candidato pelo partido Republicanos. “Eu me vacinei, vacinei minha família. Fiz isso com convicção”, disse.

