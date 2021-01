Fiocruz negocia mais 15 milhões de doses de vacina da AstraZeneca

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está negociando com o laboratório AstraZeneca a compra de 15 milhões de doses prontas da vacina para Covid-19. A decisão foi tomada com o objetivo de iniciar a imunização antes da chegada dos insumos para a fabricação nacional. A afirmação foi feita pela presidente da instituição, Nísia Trindade, antes do início da distribuição de 2 milhões de doses de vacina da AstraZeneca pelos estados brasileiros.

Ainda de acordo com Nísia, as medidas já estão estabelecidas no contrato com a AstraZeneca para encomenda e depois de transferência de tecnologia, quando, então, todas as etapas passarão a ser feitas na Fiocruz. A perspectiva da instituição é de receber o insumo para a produção nacional no início de fevereiro, mas a data exata ainda não foi definida.

As primeiras doses prontas compradas da AstraZeneca começaram a ser distribuídas na última sexta-feira, 22. Elas fazem parte do lote fabricado pelo Instituto indiano Serum, da Índia, e têm uso emergencial autorizado pela Anvisa. A eficácia do imunizante é de 70,42%.