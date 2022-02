Fiocruz entrega primeiras doses de vacina contra Covid 100% nacional

As primeiras doses da vacina 100% nacional da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) contra a Covid-19 foram entregues ao Ministério da Saúde em cerimônia realizada na tarde desta terça-feira, 22. Segundo a instituição, a pasta recebeu pouco mais 550 mil doses do imunizante da AstraZeneca/Fiocruz e, neste ano, serão liberadas 45 milhões de doses com todas as etapas de produção realizadas no país. Ao todo, o ministério contratou 105 milhões de doses da Fiocruz para 2022.

No mês passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o registro do insumo farmacêutico ativo (IFA) da entidade, após constatar que ele tinha o mesmo desempenho da versão importada. O primeiro lote da vacina nacional foi liberado pelo controle interno de Biomanguinhos/Fiocruz na última segunda-feira, 14.

“Esta é a vacina que tem o menor custo, o governo investiu R$ 1,9 bilhão e, hoje, temos uma vacina que é bastante segura e eficaz e que, no Brasil, está tendo resultados extraordinários. Temos certeza de que vamos vencer a pandemia de Covid-19”, afirmou Marcelo Queiroga, ministro da Saúde.

Presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima destacou a agilidade da transferência de tecnologia, processo feito em menos de um ano. “Termos realizado uma transferência tecnológica desse porte em tão pouco tempo para atender a uma emergência sanitária só reafirma o papel estratégico de instituições públicas como a Fiocruz para o desenvolvimento do país e garantia de acesso com equidade a um bem público.”

O imunizante recebeu autorização para uso emergencial no Brasil em 17 de janeiro do ano passado e o registro definitivo foi dado em 12 de março. No fim de novembro do ano passado, a Fiocruz fez o pedido para a produção do IFA nacional.