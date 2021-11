Anvisa recebe pedido para produção de vacina da Covid com insumo nacional

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) fez um pedido nesta sexta-feira, 26, para a inclusão de sua fábrica como local de produção do insumo farmacêutico ativo (IFA) da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A solicitação será avaliada em um prazo de até 30 dias e, se aprovada, a produção do imunizante será 100% nacional.

“Para a obtenção de parecer favorável, a Anvisa avaliará a equivalência do processo produtivo, comprovando que as vacinas produzidas com o IFA de Bio-Manguinhos/Fiocruz possuem a mesma eficácia, segurança e qualidade daquelas processadas com o ingrediente importado, além das metodologias analíticas exigidas e as etapas do processo produtivo”, detalhou, em comunicado, a Fiocruz.

Segundo a entidade, o processo de transferência de tecnologia para a produção nacional foi feita em tempo recorde, em um ano, quando o processo costuma demorar em torno de dez anos.

“Esta é a última etapa regulatória para a obtenção da vacina 100% nacional”, informou.

A Fiocruz disse que concluiu a produção de cinco lotes de IFA nacional e que quatro foram liberados internamente e estão em estudos de comparabilidade analítica no exterior. Outros três estão em processamento.