“Fim da pandemia está à vista”, diz OMS

“O fim da pandemia está à vista”, afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta quarta-feira, 14.

Mas também disse que os governos não devem desacelerar as ações contra a proliferação do vírus e, assim, evitar que a pandemia seja controlada. Na semana passada, Tedros disse em entrevista coletiva que o número de casos de infecções pelo SARS-CoV-2 e suas variantes caiu ao menor nível desde o início da crise sanitária, em março de 2020. “Nunca estivemos em melhor posição para acabar com a pandemia”, declarou, comparando a situação atual com a reta final de uma corrida. “Podemos ver a linha de chegada. Estamos em uma posição vencedora. Mas agora é o pior momento para parar de correr.”

O diretor da OMS ainda incentivou os países a continuar com as campanhas de vacinação, em especial, para o público com maiores riscos associados à Covid-19 e a manter as estratégias de testagem e sequenciamento genético do vírus.