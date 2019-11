Fabricante anuncia recall de Fandangos sabor presunto no Brasil

A PepsiCo Brasil anunciou o recall de unidades do salgadinho Fandangos Presunto com prazo de validade entre 02/12/2019 e 17/02/2020. De acordo com a empresa, alguns pacotes contém um pouco de proteína do leite sem o devido alerta, o que significa um risco para pessoas com alergia alimentar à substância.

A embalagem do produto tem um aviso que diz: “Alérgicos: pode conter leite”, porque, durante a produção, é possível que resquícios da bebida passem para alguns pacotes. Entretanto, a partir do momento que a presença da substância é confirmada, o alerta deveria ser: “contém leite”. Diante dessa divergência de informação, os lotes afetados serão recolhidos.

A Pepsico orienta que as pessoas alérgicas à proteína do leite não consumam o produto, pois há risco de reações alérgicas e riscos à saúde. Para quem não é alérgico, o produto pode ser consumido sem problemas.

Veja abaixo os lotes submetidos ao recall:

Embalagem 164g – lotes LA 258 a LA 303, lotes LB 260 a LB 296, lotes LC 261 a LC 269, lotes LD 261 a LD 288;

Embalagem 59g – lotes LA 236 a LA 306, lotes LC 226 a LC 273, lotes LD 232 a LD 288;

Embalagem 22g – lotes LA 290 a LA 300;

Embalagem 23g – lotes LC 237;

Embalagem 54g – lotes LC 268 a LC 273;

Embalagem 280g – lotes LB 238 a LB 296 e lotes LD 269 a LD 289;

Embalagem 44g – lotes LB 285 a LB 296 e lotes LD 282 a LD 283;

Lanchinho Sortido 101g – lotes LA 284 a LA 308 e lotes LD 273 a LD 298.

O Procon-SP, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, orienta os consumidores que sofreram algum problema pela ingestão do produto a solicitarem, por meio do Judiciário, a reparação dos danos eventualmente sofridos.

Para dúvidas, troca do produto ou reembolso, é possível contatar a PepsiCo pelo telefone 0800 703 4444, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h ou pelo e-mail sacfandangos@pepsico.com