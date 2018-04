Rosely Sayão responde a dúvida de uma mãe cuja filha de quase 12 anos está se isolando muito – não fala mais sobre si ou sobre seu dia a dia. Ela deseja saber se o comportamento é normal e se há alguma forma de reverter essa situação. A psicóloga afirma que 12 anos não é uma idade qualquer. É quando o organismo já entrou ou está prestes a entrar na puberdade. A fabricação hormonal inerente à fase não interfere somente no corpo, mas também no humor e na visão de mundo do jovem. “Muitos se fecham, porque é como se precisassem de um tempo para entender essas mudanças. O completo oposto também é comum: eles se abrem e a todo momento estão com colegas”. Acompanhe o “Família” no Podcast de VEJA: