Europa registra mais da metade das mortes por Covid-19 no mundo

Enquanto as demais regiões do mundo registraram queda no número de mortes por Covid-19 de até 29% na primeira semana deste mês, caso do sudeste asiático, a Europa teve aumento de 10% e os óbitos corresponderam a mais da metade (55%) das mortes de todo o mundo no período de 1 a 7 de novembro, de acordo com balanço da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os dados são de boletim divulgado nesta semana, quando a entidade alertou para uma nova onda do vírus no continente, que voltou a ser o epicentro da doença.

No período, em todo o mundo, foram reportadas 48.703 mortes, das quais 26.726 ocorreram na Europa.

O aumento dos índices também pode ser visto no recorte de casos. No caso da Alemanha, por exemplo, foi registrado um aumento de 29% de novos casos, totalizando 169.483 registros. Mesmo com queda de 12%, o Reino Unido contabilizou mais de 252 mil novos casos no período.

Alguns países já estão adotando medidas para evitar o descontrole das infecções, como o incentivo à terceira dose dos imunizantes na Inglaterra, na Alemanha e na França, mas outros ainda enfrentam problemas com a adesão da população às vacinas. A corrida para frear a disseminação do vírus também é para impedir que ocorra uma explosão de casos e mortes durante o inverno, período propício para a disseminação não só da Covid-19, mas de outras doenças respiratórias.