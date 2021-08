EUA registram mais de 1,4 mil crianças internadas por Covid-19

Com o maior número registrado de crianças internadas na pandemia, os Estados Unidos passam por uma situação delicada na guerra contra a Covid-19. “Quase todas as mortes são de pessoas não vacinadas. Agora, são mais jovens, inclusive crianças”, alertou Francis Collins, diretor dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) do país. De acordo com o especialista, hoje os EUA contabilizam 1.450 crianças internadas por Covid-19, o maior número desde o início da pandemia. “Estamos falhando. Jamais deveríamos ter chegado onde estamos”, completou Collins. Ele atribuiu as falhas à a resistência à vacinação e ao avanço da variante Delta. Ela acomete muitos desses jovens, muitos com menos de 12 anos e, portanto, ainda não vacinados. Altamente contagiosa, a cepa está por trás do aumento de novos casos diários no país, que já alcançou a marca de 118 mil, e também do crescimento das mortes em 89% nos últimos 14 dias.

Ainda não há dados exatos sobre o índice de infecção pela nova variante em crianças. Porém, Collins demonstrou preocupação com a volta às aulas presenciais sem o uso obrigatório de máscaras. “São muitas crianças no hospital e elas estão gravemente doentes”, alertou. Hospitais infantis lotados em estados como a Flórida, um dos mais afetados pelo aumento de casos e que recentemente foi palco de protestos contra a decisão do governador Ron DeSantis em proibir distritos escolares de exigirem o uso de máscaras, já sentem esse efeito entre os jovens, cada vez mais afetados. “Estamos pagando um preço terrível”, concluiu Collins.