EUA aprovam uso da vacina da Pfizer em crianças a partir de 5 anos

Os Estados Unidos aprovaram o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças a partir dos cinco anos nesta terça-feira, 2. A liberação foi anunciada após decisão favorável do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), seguindo a posição adotada pelo Food and Drug Administration (FDA), que na semana passada já havia dado sinal verde para a aplicação do imunizante nesta faixa etária. As autoridades federais de saúde estimam que 28 milhões de crianças sejam imunizadas.

A vacinação deve começar na segunda-feira, 8. Há duas semanas o governo americano se prepara para a campanha de imunização em crianças, selecionando hospitais, unidades de saúde e outros espaços que possam ser utilizados na mobilização.

A decisão referenda o consenso de que os benefícios da vacina superam os riscos. No caso das crianças, houve relatos de casos leves de miocardite (inflamação do músculo cardíaco).