Estudo preliminar mostra que reforço com Janssen é eficaz contra ômicron

Uma pesquisa preliminar realizada com mais de 69 mil profissionais de saúde da África do Sul apontou que a dose de reforço com a vacina da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, é eficaz contra a variante de preocupação ômicron e é capaz de evitar em até 85% as hospitalizações por Covid-19.

Segundo os pesquisadores, os dados dos voluntários foram comparados com os de pessoas não vacinadas durante o período de 15 de novembro a 20 de dezembro. “Observamos que a eficiência da vacina para impedir a hospitalização aumentou ao longo do tempo desde a dose de reforço, de 63% para 84% e, então 85%”, escreveram. O estudo, que não foi revisado por pares, está publicado na plataforma de pré-prints medRxiv.

Ainda de acordo com o grupo, esta é a primeira evidência de que o reforço com o imunizante é eficiente em um cenário de circulação da variante ômicron. Os pesquisadores destacaram que o achado é importante especialmente porque o imunizante é um dos mais usados no continente africano, onde a ômicron apareceu pela primeira vez e hoje se tornou a variante predominante.

Neste mês, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) recomendou que outros imunizantes fossem utilizados em campanhas de vacinação, como o da Pfizer/BioNTech e da Moderna, alegando eventos de um raro distúrbio sanguíneo desencadeado pela vacina da Janssen. Mas especialistas afirmam que essas ocorrências são raras e que os benefícios da imunização superam possíveis riscos.