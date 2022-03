Estudo mostra que medicamentos comuns podem afetar em resposta à Covid-19

As opções de medicamentos para tratar sintomas como febre e dor nos pacientes com Covid-19 foram um desafio para os médicos no início da pandemia e continuam sendo um ponto de atenção no momento da vacinação, quando pessoas se medicam para evitar possíveis reações. Em busca dos impactos de remédios conhecidos e que integram o dia a dia das pessoas, pesquisadores da Universidade de Sidney investigaram as respostas imunes ao paracetamol, ibuprofeno, aspirina e analgésicos opioides, como a morfina, e mostrou que eles podem, em alguns casos, afetar células do sistema imunológico e até reduzir a resposta imune da imunização.

No estudo, revisado por pares e publicado na British Journal of Clinical Pharmacology, os pesquisadores fizeram uma revisão clínica para verificar como os medicamentos poderiam ser usados no combate a doenças infecciosas novas, como a Covid-19, e antigas, caso da tuberculose, e quais poderiam atrapalhar o tratamento. A morfina, usada para dor, pode eliminar células-chave do sistema imunológico, aumentando o risco de infecção, algo observado principalmente após cirurgias para câncer.

Aqueles que tomam medicamentos para febre, como paracetamol, ibuprofeno e aspirina, para evitar efeitos da vacina, devem ficar atentos, porque pode levar afetar os resultados da imunização.

“Tomar paracetamol ou ibuprofeno antes ou imediatamente após a vacinação, por exemplo, para Covid-19, para tentar prevenir febre leve ou dor de cabeça não é recomendado, porque isso pode reduzir a resposta imunológica desejável do corpo à vacina”, explica a principal autora do estudo, Christina Abdel-Shaheed , da Sydney Musculoskeletal Health.

Os pesquisadores também apontaram medicamentos com potencial para estudos em larga escala, como o anti-inflamatório indometacina, que demonstrou que poderia reduzir a replicação viral no Covid-19, mas que precisaria de mais pesquisas para que a relação fosse comprovada.

Christina Abdel-Shaheed disse que a pesquisa não foi planejada e o objetivo inicial era de avaliar os impactos do paracetamol durante a pandemia.

“Nossa análise mostra que alguns dos medicamentos comuns para dor e febre podem funcionar com o sistema imunológico para combater a infecção, enquanto outros trabalham contra ele e aumentam o risco de contrair ou responder mal a doenças infecciosas. Para varicela, o uso de ibuprofeno não é recomendado, pois pode aumentar o risco de infecções bacterianas secundárias da pele.”

Co-autor, Ric Day, da UNSW e do Hospital de São Vicente, disse esse tipo de recorte ainda não é muito estudado e que os especialistas não costumavam considerar o impacto no sistema imunológico de medicamentos amplamente usados, como paracetamol, anti-inflamatórios não esteroides, caso do ibuprofeno, e corticosteroides, como a prednisona.

“Desde o uso comunitário até cuidados hospitalares e agudos, essas classes de medicamentos para dor e febre estão entre os medicamentos mais populares em todo o mundo, mas precisamos considerar o impacto significativo que podem ter em nosso sistema imunológico e nossa resposta a doenças infecciosas, incluindo Covid-19 .”

