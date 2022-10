Estado de São Paulo registra primeira morte por varíola dos macacos

O estado de São Paulo registrou apor, mais conhecida como, nesta quarta-feira, 12. O paciente era um homem de 26 anos com comorbidades, morador da capital, que estava internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas desde 1º de agosto., duas em Minas Gerais e três no Rio de Janeiro, segundo o Ministério da Saúde.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que o paciente passava por tratamento com antivirais para uso emergencial em pacientes graves. Até o momento, o estado tem 3.861 casos confirmados da zoonose viral capaz de infectar seres humanos. Em todo o país, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 11, há 8.521 casos confirmados e 4.768 notificações suspeitas.

No início deste mês, o, que será utilizada em estudos para avaliar a efetividade do imunizante na população brasileira exposta à doença.

O ministério adquiriu 50 mil doses da vacina contra a doença por meio de tratativas com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a previsão era de que a primeira remessa chegasse ao país em setembro. A pasta informou que as demais doses devem chegar até o fim deste ano. Em agosto, foi lançada a Campanha Nacional de Prevenção à Monkeypox.

Em julho, a zoonose viral foi considerada uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (PHEIC, na sigla em inglês) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e, até o momento, contabiliza 71,3 mil casos no mundo, segundo a plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford.

Monkeypox

Descoberta em 1958, a monkeypox (varíola dos macacos) recebeu esse nome por ter sido observada pela primeira vez em primatas utilizados em pesquisa. Ela circula principalmente entre roedores, e humanos podem se infectar com o consumo da carne, contato com animais mortos ou ferimentos causados por eles.

Entre os sintomas, estão: febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. A erupção cutânea começa geralmente no rosto e, depois, se espalha para outras partes do corpo, principalmente as mãos e os pés. Antes do surto, a doença era considerada endêmica em países da África central e ocidental, como República Democrática do Congo e Nigéria.

Análises preliminares sobre os primeiros casos do surto na Europa e na América do Norte demonstraram que o vírus foi detectado por serviços de cuidados primários ou de saúde sexual e os principais pacientes eram homens que fazem sexo com homens. No entanto, a OMS já alertou para o fato de que essa não é uma doença que afeta grupos específicos e que qualquer pessoa pode contraí-la se tiver contato próximo com alguém infectado.