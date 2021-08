Entra em teste vacina contra a peste feita como o imunizante anti-Covid-19

Cientistas da Universidade Oxford que desenvolveram a vacina contra a Covid-19 em conjunto com a farmacêutica AstraZeneca iniciaram os testes clínicos de um novo imunizante feito com a mesma tecnologia usada para conter o SARS-CoV-2, mas voltado para impedir a infecção pela Yersinia pestis, bactéria responsável pela peste. O ensaio da primeira fase contará com pelo menos 40 pessoas saudáveis com idades entre 18 a 55 anos.

Para grande parte do mundo, a peste é uma lição de história. Chamada de “Peste Negra”, a pandemia da doença varreu a Europa nos anos 1300, matando quase a metade da população. Atualmente, porém, ainda existem casos em algumas áreas rurais da África, Ásia e América. Em Madagascar um surto em 2017 deixou 171 mortos.

Por hora, existem alguns antibióticos que, se administrados precocemente, conseguem tratar a peste. O problema é fazer com que os remédios cheguem às áreas de contaminação, geralmente remotas. Por isso, a necessidade de criar uma proteção.

Como a vacina da Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19, que utiliza uma versão enfraquecida de adenovírus, um vírus do resfriado comum, coletado de chimpanzés e geneticamente alterado para não causar infecção em pessoas, o imunizante contra a peste incluirá genes adicionais que produzem proteínas da Yersinia pestis, mas sem risco de causar a doença.

Os testes, que durarão pelo menos um ano, são financiados pela Innovate UK, parte da UK Research and Innovation, agência de financiamento que investe em ciência e pesquisa no Reino Unido.